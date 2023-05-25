Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что страны Запада, поддерживая киевский режим, одобряют террористические методы.

Песков назвал киевский режим террористическим, поскольку власти Украины, в том числе Главное управление разведки Минобороны Украины, поддерживают террористические методы.

«Получается, что, поддерживая киевский режим, и де-факто, и де-юре и Вашингтон, и Лондон, и Париж, и Берлин, и другие столицы коллективного Запада поддерживают террористические методы работы», — отметил он.

24 мая заместитель начальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию Welt назвал президента России главной целью его ведомства.

В Кремле заявили, что это террористические устремления Киева, и подчеркнули, что службы безопасности в России знают свою работу.