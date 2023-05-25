Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Песков: поддерживая киевский режим, страны Запада одобряют террористические методы

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что страны Запада, поддерживая киевский режим, одобряют террористические методы.
Песков: поддерживая киевский режим, страны Запада одобряют террористические методы
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Песков назвал киевский режим террористическим, поскольку власти Украины, в том числе Главное управление разведки Минобороны Украины, поддерживают террористические методы. 

«Получается, что, поддерживая киевский режим, и де-факто, и де-юре и Вашингтон, и Лондон, и Париж, и Берлин, и другие столицы коллективного Запада поддерживают террористические методы работы», — отметил он.

24 мая заместитель начальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию Welt назвал президента России главной целью его ведомства.

В Кремле заявили, что это террористические устремления Киева, и подчеркнули, что службы безопасности в России знают свою работу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить