Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Песков об угрозах ГУР Украины в адрес Путина: службы безопасности России знают свою работу

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы Главного управления разведки Минобороны Украины в адрес российского лидера Владимира Путина, заявил, что службы безопасности в России знают свою работу.
Песков об угрозах ГУР Украины в адрес Путина: службы безопасности России знают свою работу
  • РИА Новости

Фрагмент из программы «Москва. Кремль. Путин» с заявлением Пескова опубликован в Telegram-канале её ведущего Павла Зарубина.

Журналист задал Пескову вопрос, могут ли усилить охрану главы государства в связи с угрозами из Киева.

«Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают», — сказал представитель Кремля.

24 мая заместитель начальника Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию Welt назвал президента России главной целью его ведомства.

Песков назвал такие заявления террористическими. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить