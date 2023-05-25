Песков об угрозах ГУР Украины в адрес Путина: службы безопасности России знают свою работу
- РИА Новости
Фрагмент из программы «Москва. Кремль. Путин» с заявлением Пескова опубликован в Telegram-канале её ведущего Павла Зарубина.
Журналист задал Пескову вопрос, могут ли усилить охрану главы государства в связи с угрозами из Киева.
«Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают», — сказал представитель Кремля.
24 мая заместитель начальника Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию Welt назвал президента России главной целью его ведомства.
Песков назвал такие заявления террористическими.