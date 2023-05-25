Песков назвал террористическими заявления Киева о том, что Путин является главной целью
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Фрагмент из программы «Москва. Кремль. Путин» с заявлением Пескова опубликован в Telegram-канале ведущего Павла Зарубина.
«Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях», — прокомментировал Песков.
24 мая заместитель начальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию Welt назвал президента России главной целью его ведомства.
В апреле Лефортовский суд Москвы заочно арестовал главу украинского ГУР Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России. Он объявлен в международный розыск.