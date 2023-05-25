Песков назвал террористическими заявления Киева о том, что Путин является главной целью

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал террористическими заявления Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что российский лидер Владимир Путин является для Украины «целью номер один».

Фрагмент из программы «Москва. Кремль. Путин» с заявлением Пескова опубликован в Telegram-канале ведущего Павла Зарубина.

«Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях», — прокомментировал Песков.

24 мая заместитель начальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию Welt назвал президента России главной целью его ведомства.

В апреле Лефортовский суд Москвы заочно арестовал главу украинского ГУР Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России. Он объявлен в международный розыск.