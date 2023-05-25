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Пресс-секретарь президента России Песков назвал киевский режим террористическим

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала назвал киевский режим террористическим.
Пресс-секретарь президента России Песков назвал киевский режим террористическим
  • © AP Photo / Efrem Lukatsky

Его слова приводит ТАСС. 

Он отметил, что главное управление разведки Минобороны Украины занимается террористической активностью, это подтверждают в самом управлении.

По словам Пескова, очевидно, что и сам киевский режим приемлет террористические методы.

«Собственно, так и надо, наверное, его называть, террористическим режимом, если режим это приемлет», — сказал представитель Кремля. 

Ранее Песков, комментируя угрозы Главного управления разведки Минобороны Украины в адрес российского лидера Владимира Путина, заявил, что службы безопасности в России знают свою работу.

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