Пресс-секретарь президента России Песков назвал киевский режим террористическим
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Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что главное управление разведки Минобороны Украины занимается террористической активностью, это подтверждают в самом управлении.
По словам Пескова, очевидно, что и сам киевский режим приемлет террористические методы.
«Собственно, так и надо, наверное, его называть, террористическим режимом, если режим это приемлет», — сказал представитель Кремля.
Ранее Песков, комментируя угрозы Главного управления разведки Минобороны Украины в адрес российского лидера Владимира Путина, заявил, что службы безопасности в России знают свою работу.