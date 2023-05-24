В ГУР Украины назвали Путина своей главной целью

Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию Welt назвал президента России Владимира Путина главной целью его ведомства.

Он заявил, что приоритетной целью украинских боевиков является уничтожение командира подразделения, отдающего приказ людям.

На вопрос же о том, кто у украинских боевиков возглавляет данный список, он назвал фамилию российского президента.

«Путин, потому что он координирует и решает, что происходит», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Скибицкий пригрозил разрушить порт Мариуполя из-за его логистического значения.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении более 70 проникших в Белгородскую область украинских террористов.