Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В ГУР Украины назвали Путина своей главной целью

Короткая ссылка
Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию Welt назвал президента России Владимира Путина главной целью его ведомства.

Он заявил, что приоритетной целью украинских боевиков является уничтожение командира подразделения, отдающего приказ людям.

На вопрос же о том, кто у украинских боевиков возглавляет данный список, он назвал фамилию российского президента.

«Путин, потому что он координирует и решает, что происходит», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Скибицкий пригрозил разрушить порт Мариуполя из-за его логистического значения.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении более 70 проникших в Белгородскую область украинских террористов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить