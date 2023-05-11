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Bloomberg: страны Запада передали Украине более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления

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С декабря 2022 года страны Запада поставили Украине более 200 танков и 300 БМП для подготовки к контрнаступлению, сообщает агентство Bloomberg.
Bloomberg: страны Запада передали Украине более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

Отмечается, что успех предполагаемого наступления будет зависеть от «координации действий пехоты, бронетехники, сапёров и противовоздушной обороны».

Агентство пишет, что, согласно оценке старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, численность ВСУ на данный момент составляет примерно 700 тыс. человек.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пока не имеет окончательного плана контрнаступления.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк также призвал не рассматривать планируемое наступление ВСУ как единственное сражение, которое определит весь ход боевых действий.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что если контрнаступление будет неудачным, то Киев попробует организовать новое.

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