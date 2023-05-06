Рогов заявил об активизации ВСУ на линии соприкосновения в Запорожской области

Украинская армия активизировалась на линии соприкосновения в Запорожской области на Ореховском направлении, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Враг активизировался на Ореховском направлении. Кратно увеличилось использование сбросов ВОГов с БПЛА, активнее работает вражеская артиллерия и танки», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что ВС России отвечают противнику прицельным огнём.

По его словам, потери ВСУ в течение суток составляют минимум два танка и одну БМП.

Ранее Владимир Рогов заявил, что всеобщей эвакуации в Запорожской области нет, людей вывозят на добровольных началах.

Также он рассказал, что украинские войска перебросили на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику.

Днём ранее ВСУ усилили обстрелы Запорожской области.