Рогов заявил об активизации ВСУ на линии соприкосновения в Запорожской области
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«Враг активизировался на Ореховском направлении. Кратно увеличилось использование сбросов ВОГов с БПЛА, активнее работает вражеская артиллерия и танки», — написал Рогов в своём Telegram-канале.
Он отметил, что ВС России отвечают противнику прицельным огнём.
По его словам, потери ВСУ в течение суток составляют минимум два танка и одну БМП.
Ранее Владимир Рогов заявил, что всеобщей эвакуации в Запорожской области нет, людей вывозят на добровольных началах.
Также он рассказал, что украинские войска перебросили на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику.
Днём ранее ВСУ усилили обстрелы Запорожской области.