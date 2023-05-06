Рогов: всеобщей эвакуации в Запорожской области нет, людей вывозят на добровольных началах
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Рогова, речи о всеобщей принудительной эвакуации не идёт.
«Вывоз осуществляется на добровольных началах и призван спасти жизни наших земляков», — сказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией».
Ранее Владимир Рогов заявил, что украинские войска перебросили на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику.
Днём ранее власти Запорожской области приняли решение частично вывезти жителей 18 населённых пунктов.