Рогов: всеобщей эвакуации в Запорожской области нет, людей вывозят на добровольных началах

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что вывоз населения с прифронтовых населённых пунктов в пределах Запорожской области — вынужденная, необходимая и добровольная мера.