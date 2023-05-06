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Рогов: всеобщей эвакуации в Запорожской области нет, людей вывозят на добровольных началах

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Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что вывоз населения с прифронтовых населённых пунктов в пределах Запорожской области — вынужденная, необходимая и добровольная мера.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, речи о всеобщей принудительной эвакуации не идёт.

«Вывоз осуществляется на добровольных началах и призван спасти жизни наших земляков», — сказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией».

Ранее Владимир Рогов заявил, что украинские войска перебросили на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику.

Днём ранее власти Запорожской области приняли решение частично вывезти жителей 18 населённых пунктов.

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