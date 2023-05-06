Рогов: Киев перебросил на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска перебросили на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику.

Об этом информирует РИА Новости.

«Противник перебросил на линию фронта бронетехнику», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная её часть спрятана в подземных овощехранилищах в Ореховском и Гуляйпольском районах.

По словам Рогова, ситуация в регионе напряжённая, однако паники среди населения нет.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о продвижении бойцов в Артёмовске (Бахмуте).

Также сообщалось, что ВСУ за сутки выпустили 358 снарядов по населённым пунктам ДНР.