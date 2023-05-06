Рогов: Киев перебросил на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику
Об этом информирует РИА Новости.
«Противник перебросил на линию фронта бронетехнику», — говорится в сообщении.
Отмечается, что основная её часть спрятана в подземных овощехранилищах в Ореховском и Гуляйпольском районах.
По словам Рогова, ситуация в регионе напряжённая, однако паники среди населения нет.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о продвижении бойцов в Артёмовске (Бахмуте).
Также сообщалось, что ВСУ за сутки выпустили 358 снарядов по населённым пунктам ДНР.