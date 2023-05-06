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ВСУ за сутки выпустили 358 снарядов по населённым пунктам ДНР

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Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки выпустили 358 снарядов по населённым пунктам ДНР, в результате ударов ранения получили шесть мирных жителей.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

Отмечается, что под огнём оказались районы двенадцати населённых пунктов Республики. Всего зафиксировано 62 обстрела.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трёх гражданских лиц в Ясиноватой», — говорится в сообщении.

Зафиксированы повреждения шести жилых домостроений, а также пяти объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее украинские войска выпустили 40 ракет из РСЗО «Град» по Широкой Балке в Херсонской области.

Также сообщалось, что в результате обстрела Донецка пострадала мирная жительница.

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