Рогов заявил, что российские военные находятся в полной боеготовности в Запорожской области

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные в Запорожской области находятся в полной боевой готовности.

По его словам, в регионе создано несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

«Наши военные находятся в полной боевой готовности», — цитирует Рогова РИА Новости.

Ранее Владимир Рогов заявил, что всеобщей эвакуации в Запорожской области нет, людей вывозят на добровольных началах.

Также он рассказал, что украинские войска перебросили на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику.

Днём ранее ВСУ усилили обстрелы Запорожской области.