Рогов заявил, что российские военные находятся в полной боеготовности в Запорожской области
По его словам, в регионе создано несколько линий глубоко эшелонированной обороны.
«Наши военные находятся в полной боевой готовности», — цитирует Рогова РИА Новости.
Ранее Владимир Рогов заявил, что всеобщей эвакуации в Запорожской области нет, людей вывозят на добровольных началах.
Также он рассказал, что украинские войска перебросили на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику.
Днём ранее ВСУ усилили обстрелы Запорожской области.