Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана Масимова приговорили к 18 годам за госизмену
- РИА Новости
- © Екатерина Штукина
Об этом сообщила пресс-служба суда Астаны.
«Масимов К. признан виновным... путём частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание — 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе», — приводит сообщение РИА Новости.
В марте президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке захвата власти в Казахстане в январе «внешними и внутренними врагами».
Как стало известно в феврале, после январских беспорядков в стране расследуют 15 дел о госизмене и попытках захвата власти.
В частности, были арестованы Масимов и его заместитель Ануар Садыкулов.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Казахстан в январе стал жертвой международных банд.