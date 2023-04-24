Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана Масимова приговорили к 18 годам за госизмену

Бывшего председателя комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова приговорили к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену.

Об этом сообщила пресс-служба суда Астаны.

«Масимов К. признан виновным... путём частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание — 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе», — приводит сообщение РИА Новости.

В марте президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке захвата власти в Казахстане в январе «внешними и внутренними врагами».

Как стало известно в феврале, после январских беспорядков в стране расследуют 15 дел о госизмене и попытках захвата власти.

В частности, были арестованы Масимов и его заместитель Ануар Садыкулов.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Казахстан в январе стал жертвой международных банд.