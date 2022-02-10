Путин: Казахстан в январе стал жертвой международных банд

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Казахстан в январе стал жертвой международных банд. Об этом он сказал в ходе переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Москве.
Путин: Казахстан в январе стал жертвой международных банд
  • РИА Новости

«Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны», — цитирует Путина ТАСС.

Также российский президент обратил внимание на то, что когда они встречались с Токаевым перед Новым годом, то ничего не предвещало развития подобных событий в Казахстане.

Ранее в Кремле заявили, что президенты России и Казахстана обсудят двусторонние отношения и ситуацию в близлежащих регионах.

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