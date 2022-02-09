В Кремле назвали темы предстоящих переговоров президентов России и Казахстана

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым Жомарт-Токаев обсудят двусторонние отношения и ситуацию в близлежащих регионах.
В Кремле назвали темы предстоящих переговоров президентов России и Казахстана
  • РИА Новости

Он отметил, что президенты обсудят «три основных блока вопросов», в первую очередь двусторонние отношения.

Песков заявил, что «инвестиционная, торгово-экономическая кооперация важна для двух стран» и «зиждется на конкретных, разнообразных проектах, которые будут затрагивать президенты».

«Конечно, главы государств обменяются мнениями о положении дел, о ситуации в близлежащих регионах, по региональным конфликтам», — сказал он.

В Кремле назвали очень важным предстоящий визит Токаева, отметив, что Россия придаёт ему огромное значение.

Также Песков рассказал, что Путин и Токаев сделают заявление для прессы по итогам своих переговоров.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана 10—11 февраля совершит рабочий визит в Россию

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