Президент Казахстана Токаев 10—11 февраля посетит Россию с визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10—11 февраля совершит рабочий визит в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали.

«10—11 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Владимира Путина совершит рабочий визит в Российскую Федерацию», — написал Уали в Facebook.

Как уточняется, 10 февраля в Москве Токаев проведёт переговоры с российским лидером.

В ходе переговоров стороны рассмотрят «перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнёрства».

Кроме того, 11 февраля Токаев встретится в Казани с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Ранее Касым-Жомарт Токаев пригласил главу КНР Си Цзиньпина посетить Казахстан в сентябре текущего года.