Президент Казахстана Токаев 10—11 февраля посетит Россию с визитом
- AP
«10—11 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Владимира Путина совершит рабочий визит в Российскую Федерацию», — написал Уали в Facebook.
Как уточняется, 10 февраля в Москве Токаев проведёт переговоры с российским лидером.
В ходе переговоров стороны рассмотрят «перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнёрства».
Кроме того, 11 февраля Токаев встретится в Казани с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
Ранее Касым-Жомарт Токаев пригласил главу КНР Си Цзиньпина посетить Казахстан в сентябре текущего года.