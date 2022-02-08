Президент Казахстана Токаев 10—11 февраля посетит Россию с визитом

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10—11 февраля совершит рабочий визит в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали.
Президент Казахстана Токаев 10—11 февраля посетит Россию с визитом
  • AP

«10—11 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Владимира Путина совершит рабочий визит в Российскую Федерацию», — написал Уали в Facebook.

Как уточняется, 10 февраля в Москве Токаев проведёт переговоры с российским лидером.

В ходе переговоров стороны рассмотрят «перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнёрства».

Кроме того, 11 февраля Токаев встретится в Казани с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Ранее Касым-Жомарт Токаев пригласил главу КНР Си Цзиньпина посетить Казахстан в сентябре текущего года.

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