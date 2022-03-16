Токаев заявил о попытке захвата власти в Казахстане в январе «внешними и внутренними врагами»
- РИА Новости
«Матёрые преступники, вооружённые банды, изменники-чиновники создали подпольную группу», — цитирует ТАСС Токаева.
Он подчеркнул, что внешние и внутренние враги Казахстана, «сговорившись, хотели захватить власть и специально подстрекали население».
Ранее генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что правоохранительные органы республики арестовали 766 человек после январских массовых беспорядков.
Кроме того, по его словам, жертвами массовых январских протестов в Казахстане стали 230 человек.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Казахстан в январе стал жертвой международных банд.