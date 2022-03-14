В Казахстане после массовых беспорядков арестованы 766 человек

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что правоохранительные органы республики арестовали 766 человек после январских массовых беспорядков.

«Общее число арестованных по всем органам составило 766... В основной массе это молодые люди в возрасте до 30 лет, безработные, без высшего образования. Среди них 19 приверженцев деструктивных религиозных течений, 27 активистов запрещённых экстремистских организаций, 24 члена организованных преступных групп и 113 лиц, имеющих судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои», — цитирует его ТАСС.

Он также уточнил, что после массовых беспорядков всего расследуют 3770 уголовных дел.

Отдельно Асылов добавил, что было установлено, что 5 января начальники двух департаментов полиции и трёх департаментов Комитета национальной безопасности в городе Алма-Ате, Алма-Атинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием.

«По этим фактам возбуждено семь уголовных дел», — отметил генпрокурор.

Ранее Асылов заявил, что жертвами массовых январских протестов в Казахстане стали 230 человек.