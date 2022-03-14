В Казахстане после массовых беспорядков арестованы 766 человек

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Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что правоохранительные органы республики арестовали 766 человек после январских массовых беспорядков.
В Казахстане после массовых беспорядков арестованы 766 человек
  • © Interior Ministry of Kazakhstan/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

«Общее число арестованных по всем органам составило 766... В основной массе это молодые люди в возрасте до 30 лет, безработные, без высшего образования. Среди них 19 приверженцев деструктивных религиозных течений, 27 активистов запрещённых экстремистских организаций, 24 члена организованных преступных групп и 113 лиц, имеющих судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои», — цитирует его ТАСС.

Он также уточнил, что после массовых беспорядков всего расследуют 3770 уголовных дел.

Отдельно Асылов добавил, что было установлено, что 5 января начальники двух департаментов полиции и трёх департаментов Комитета национальной безопасности в городе Алма-Ате, Алма-Атинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием.

«По этим фактам возбуждено семь уголовных дел», — отметил генпрокурор.

Ранее Асылов заявил, что жертвами массовых январских протестов в Казахстане стали 230 человек.

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