В результате январских протестов в Казахстане погибли 230 человек

Жертвами массовых январских протестов в Казахстане стали 230 человек. Об этом сообщил генеральный прокурор республики Берик Асылов.

«Всего по стране 230 погибших, среди них 19 военных и силовиков», — приводит РИА Новости слова Асылова в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента республики.

Он также сообщил, что около 3,5 тыс. силовиков пострадали в ходе январских беспорядков в Казахстане.

Генеральная прокуратура страны расследует свыше 3 тыс. уголовных дел после прошедших в январе массовых беспорядков.

Президент России Владимир Путин заявил, что Казахстан в начале января столкнулся с актом террористической агрессии, который был совершён при участии деструктивных сил внутри и извне республики.