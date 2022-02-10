Путин: Казахстан в начале января столкнулся с актом террористической агрессии

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Казахстан в начале января столкнулся с актом террористической агрессии, который был совершён при участии деструктивных сил внутри и извне республики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
Путин: Казахстан в начале января столкнулся с актом террористической агрессии
  • РИА Новости

«Благодаря твёрдой позиции президента Токаева и решительной поддержке России, всех союзников по Организации Договора о коллективной безопасности, удалось в самый короткий срок взять ситуацию под контроль, восстановить закон, порядок, вернуть на казахстанскую землю мир и спокойствие».

ОДКБ показала способность эффективно реагировать на возникающие угрозы, подчеркнул Путин.

10 февраля президенты России и Казахстана провели встречу, их переговоры длились более 3,5 часа.

По факту январских протестов в Казахстане возбуждено 2750 уголовных дел

По словам начальника следственного департамента МВД Казахстана Санжара Адилова, полиция ранее изъяла более 740 единиц оружия, похищенного в ходе беспорядков в январе.

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