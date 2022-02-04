В Казахстане возбудили 2750 уголовных дел по факту январских протестов
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«По состоянию на 4 февраля в производстве следственно-оперативных групп находятся 2750 уголовных дел. По этим делам 802 подозреваемых с санкции суда содержатся под стражей», — приводит ТАСС его слова.
Килымжанов добавил, что 113 человек имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбой.
Среди задержанных также есть приверженцы радикальных религиозных течений, уточнил представитель прокуратуры.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что часть боевиков после протестов в Алма-Ате перебралась в соседние республики.