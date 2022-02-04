В Казахстане возбудили 2750 уголовных дел по факту январских протестов

По факту январских протестов в Казахстане возбуждены 2750 уголовных дел. Об этом сообщил заместитель начальника первой службы Генпрокуратуры республики Елдос Килымжанов.

«По состоянию на 4 февраля в производстве следственно-оперативных групп находятся 2750 уголовных дел. По этим делам 802 подозреваемых с санкции суда содержатся под стражей», — приводит ТАСС его слова.

Килымжанов добавил, что 113 человек имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбой.

Среди задержанных также есть приверженцы радикальных религиозных течений, уточнил представитель прокуратуры.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что часть боевиков после протестов в Алма-Ате перебралась в соседние республики.