Токаев заявил о переходе части боевиков в соседние республики после протестов в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что часть боевиков после протестов в Алма-Ате перебралась в соседние республики.
Токаев заявил о переходе части боевиков в соседние республики после протестов в Казахстане
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Об этом он заявил в интервью республиканскому телеканалу «Хабар 24».

«Дело в том, что очень многие боевики, в том числе их командиры, покинули Алма-Ату. Кто-то растворился в сельской местности, кто-то переехал через границу, ушёл в соседние республики, кто-то по-другому замаскировался и ушёл в подполье», — отметил Токаев.

Он добавил, что некоторые боевики сбривали бороды, меняли внешность в попытке походить на гражданских лиц.

Токаев также заявил, что в отношении мирных протестующих оружие во время беспорядков в стране не применялось.

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