Токаев заявил о переходе части боевиков в соседние республики после протестов в Казахстане
- Legion-Media
Об этом он заявил в интервью республиканскому телеканалу «Хабар 24».
«Дело в том, что очень многие боевики, в том числе их командиры, покинули Алма-Ату. Кто-то растворился в сельской местности, кто-то переехал через границу, ушёл в соседние республики, кто-то по-другому замаскировался и ушёл в подполье», — отметил Токаев.
Он добавил, что некоторые боевики сбривали бороды, меняли внешность в попытке походить на гражданских лиц.
Токаев также заявил, что в отношении мирных протестующих оружие во время беспорядков в стране не применялось.