Токаев: аэропорт в Алма-Ате во время беспорядков захватили для доставки в страну боевиков
- РИА Новости
«Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта в Алма-Ате. Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города, это были подготовленные боевики, командиры», — цитирует его ТАСС.
По его словам, боевики прилетали под видом гастарбайтеров.
«Их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией», — сказал Токаев.
Он также добавил, что организаторы атак на административные здания стремились получить досье на сотрудников правоохранительных органов, а также документы по уголовным делам.
«Это была тщательно спланированная операция, по своей сути террористическая, с привлечением боевиков из-за рубежа», — подчеркнул глава Казахстана.
5 января сообщалось, что протестующие в Алма-Ате прошли на территорию аэропорта и захватили терминал.