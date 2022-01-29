Токаев: аэропорт в Алма-Ате во время беспорядков захватили для доставки в страну боевиков

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24» заявил, что участники массовых беспорядков захватили аэропорт Алма-Аты, чтобы провести через него прилетевших под видом гастарбайтеров боевиков.
Токаев: аэропорт в Алма-Ате во время беспорядков захватили для доставки в страну боевиков
  • РИА Новости

«Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта в Алма-Ате. Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города, это были подготовленные боевики, командиры», — цитирует его ТАСС.

По его словам, боевики прилетали под видом гастарбайтеров.

«Их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией», — сказал Токаев.

Он также добавил, что организаторы атак на административные здания стремились получить досье на сотрудников правоохранительных органов, а также документы по уголовным делам.

«Это была тщательно спланированная операция, по своей сути террористическая, с привлечением боевиков из-за рубежа», — подчеркнул глава Казахстана.

5 января сообщалось, что протестующие в Алма-Ате прошли на территорию аэропорта и захватили терминал.

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