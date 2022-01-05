Протестующие захватили аэропорт Алма-Аты

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Протестующие в Алма-Ате прошли на территорию аэропорта и захватили терминал.
Протестующие захватили аэропорт Алма-Аты
  • © AP Photo/Vladimir Tretyakov

Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщил портал Orda.kz на своём канале в Telegram.

«Они дошли до аэропорта. По предварительным данным в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Когда они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что пассажиров, находившихся в терминале, заранее эвакуировал персонал, так что пострадавших в результате произошедшего нет.

В пресс-службе также добавили, что военнослужащие ушли из аэропорта в неизвестном направлении.

Ранее представитель Air Astana заявил, что аэропорт города Актау временно прекратил работу.

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