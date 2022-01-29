Токаев заявил, что в отношении мирных протестующих оружие в Казахстане не применялось

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24» заявил, что в отношении мирных протестующих оружие во время беспорядков в стране не применялось.

По его мнению, вся ситуация с беспорядками являлась спланированной акцией. Всё её этапы, начиная с мирных протестов и заканчивая убийствами, мародёрством, были продуманы.

«Это была целостная операция, задуманная профессионалами и исполненная ими же. Что касается мирных демонстраций, то, естественно, они состоялись. Какого-либо применения силы в отношении демонстрантов не было и не могло быть», — цитирует его ТАСС.

Ранее Токаев заявил, что участники массовых беспорядков захватили аэропорт Алма-Аты, чтобы провести через него прилетевших под видом гастарбайтеров боевиков.