Токаев заявил, что в отношении мирных протестующих оружие в Казахстане не применялось

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24» заявил, что в отношении мирных протестующих оружие во время беспорядков в стране не применялось.
Токаев заявил, что в отношении мирных протестующих оружие в Казахстане не применялось
  • РИА Новости

По его мнению, вся ситуация с беспорядками являлась спланированной акцией. Всё её этапы, начиная с мирных протестов и заканчивая убийствами, мародёрством, были продуманы.

«Это была целостная операция, задуманная профессионалами и исполненная ими же. Что касается мирных демонстраций, то, естественно, они состоялись. Какого-либо применения силы в отношении демонстрантов не было и не могло быть», — цитирует его ТАСС.

Ранее Токаев заявил, что участники массовых беспорядков захватили аэропорт Алма-Аты, чтобы провести через него прилетевших под видом гастарбайтеров боевиков.

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