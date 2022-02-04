Полиция Казахстана изъяла более 740 единиц похищенного оружия

Полиция Казахстана изъяла более 740 единиц оружия, похищенного в ходе беспорядков в январе. Об этом на брифинге рассказал начальник следственного департамента МВД Казахстана Санжар Адилов.

Он отметил, что за три недели полицейские изъяли большое количество оружия, «особенно в Алма-Ате, Алма-Атинской и Жамбылской областях».

«Общее количество изъятого оружия на данный момент составило 747 единиц, а также свыше 18 тыс. боеприпасов», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что по факту январских протестов в Казахстане возбуждено 2750 уголовных дел.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что часть боевиков после протестов в Алма-Ате перебрались в соседние республики.