Полиция Казахстана изъяла более 740 единиц похищенного оружия

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Полиция Казахстана изъяла более 740 единиц оружия, похищенного в ходе беспорядков в январе. Об этом на брифинге рассказал начальник следственного департамента МВД Казахстана Санжар Адилов.
Полиция Казахстана изъяла более 740 единиц похищенного оружия
  • © Vladimir Tretyakov/NUR.KZ
  • AP

Он отметил, что за три недели полицейские изъяли большое количество оружия, «особенно в Алма-Ате, Алма-Атинской и Жамбылской областях».

«Общее количество изъятого оружия на данный момент составило 747 единиц, а также свыше 18 тыс. боеприпасов», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что по факту январских протестов в Казахстане возбуждено 2750 уголовных дел

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что часть боевиков после протестов в Алма-Ате перебрались в соседние республики.

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