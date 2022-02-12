В Казахстане расследуют более 3 тысяч уголовных дел после массовых беспорядков

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Пресс-служба президента Казахстана заявила, что Генеральная прокуратура страны расследует свыше 3 тыс. уголовных дел после прошедших в январе массовых беспорядков.
В Казахстане расследуют более 3 тысяч уголовных дел после массовых беспорядков
  • AP

Соответствующее заявление было опубликовано по итогам оперативного совещания Совета безопасности, которое прошло под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов доложил о ходе расследования событий «трагического января». По его словам, в настоящее время расследуется 3024 уголовных дела. В ведении межведомственной следственной группы под руководством спецпрокуроров находятся 177 дел по массовым беспорядкам и актам терроризма», — говорится в сообщении.

По данным органов прокуратуры, всего под стражей пребывают 779 лиц. 

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Казахстан в январе стал жертвой международных банд. Об этом он сказал в ходе переговоров с Токаевым в Москве.

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