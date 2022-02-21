Бывшего министра обороны Казахстана Бектанова задержали по делу о бездействии власти
«Бектанов М.К. задержан и водворён в изолятор временного содержания по подозрению в совершении данного преступления», — говорится в сообщении.
В отношении него заведено дело по факту бездействия по службе, по ст. 452 Уголовного кодекса Казахстана.
«Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», — заключается в сообщении.
Ранее стало известно, что в Казахстане после январских беспорядков расследуют 15 дел о госизмене и попытках захвата власти, а также 179 дел о массовых беспорядках и терактах.
В МВД Казахстана сообщали о задержании в нескольких городах республики главарей и участников преступных группировок, причастных к организации январских беспорядков в стране.