Бывшего министра обороны Казахстана Бектанова задержали по делу о бездействии власти

Экс-министр обороны Казахстана Мурат Бектанов задержан по делу о бездействии власти после январских беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Бектанов М.К. задержан и водворён в изолятор временного содержания по подозрению в совершении данного преступления», — говорится в сообщении.

В отношении него заведено дело по факту бездействия по службе, по ст. 452 Уголовного кодекса Казахстана.

«Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», — заключается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Казахстане после январских беспорядков расследуют 15 дел о госизмене и попытках захвата власти, а также 179 дел о массовых беспорядках и терактах.

В МВД Казахстана сообщали о задержании в нескольких городах республики главарей и участников преступных группировок, причастных к организации январских беспорядков в стране.