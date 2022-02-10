В Казахстане задержали главарей причастных к организации беспорядков группировок

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В МВД Казахстана сообщили о задержании в нескольких городах республики главарей и участников преступных группировок, причастных к организации январских беспорядков в стране.
В Казахстане задержали главарей причастных к организации беспорядков группировок
  • AP
  • © Vasily Krestyaninov

«В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий в городах Нур-Султан, Алма-Ата, Актобе, Усть-Каменогорск и Кызылорда задержаны и привлекаются к ответственности ряд лидеров криминалитета и участников организованных преступных групп, причастных к организации массовых беспорядков 4—7 января», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В результате спецоперации сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько единиц оружия и более 130 боеприпасов.

Все задержанные находятся под стражей, проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что по факту январских протестов в Казахстане возбуждено 2750 уголовных дел

По словам начальника следственного департамента МВД Казахстана Санжара Адилова, полиция ранее изъяла более 740 единиц оружия, похищенного в ходе беспорядков в январе.

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