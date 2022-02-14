В Казахстане расследуют 15 дел о госизмене и попытках захвата власти

Короткая ссылка
В Казахстане после январских беспорядков расследуют 15 дел о госизмене и попытках захвата власти, а также 179 дел о массовых беспорядках и терактах.
В Казахстане расследуют 15 дел о госизмене и попытках захвата власти
  • © AP Photo/Vasily Krestyaninov

«Комитет национальной безопасности рассматривает 15 дел о государственной измене, злоупотреблении властью и попытках захвата власти. Межведомственная следственная группа во главе со спецпрокурорами также расследует 179 дел о массовых беспорядках и терактах», — следует из заявления пресс-службы президента республики.

Кроме того, ведётся отдельное расследование в отношении правоохранителей, которые покинули офисные здания во время беспорядков. В результате их действий более 1,5 тыс. единиц оружия попало в руки преступников.

Ранее стало известно о задержании двух высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности по подозрению в превышении власти.

В Генпрокуратуре также сообщили, что комитет расследует уголовные дела о государственной измене и попытке насильственного захвата власти, в рамках которых взяты под стражу бывший председатель комитета и два его заместителя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить