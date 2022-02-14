В Казахстане расследуют 15 дел о госизмене и попытках захвата власти

В Казахстане после январских беспорядков расследуют 15 дел о госизмене и попытках захвата власти, а также 179 дел о массовых беспорядках и терактах.

«Комитет национальной безопасности рассматривает 15 дел о государственной измене, злоупотреблении властью и попытках захвата власти. Межведомственная следственная группа во главе со спецпрокурорами также расследует 179 дел о массовых беспорядках и терактах», — следует из заявления пресс-службы президента республики.

Кроме того, ведётся отдельное расследование в отношении правоохранителей, которые покинули офисные здания во время беспорядков. В результате их действий более 1,5 тыс. единиц оружия попало в руки преступников.

Ранее стало известно о задержании двух высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности по подозрению в превышении власти.

В Генпрокуратуре также сообщили, что комитет расследует уголовные дела о государственной измене и попытке насильственного захвата власти, в рамках которых взяты под стражу бывший председатель комитета и два его заместителя.