Двух высокопоставленных сотрудников Комитета нацбезопасности задержали в Казахстане

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Двух высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности (КНБ) задержали в Казахстане. Об этом сообщил начальник службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры республики Ризабек Ожаров.
Двух высокопоставленных сотрудников Комитета нацбезопасности задержали в Казахстане
  • РИА Новости

«По подозрению в превышении власти задержаны первый заместитель директора Службы специального назначения «А» КНБ и начальник Центра указанной службы», — приводит РИА Новости его слова.

В Генпрокуратуре также сообщили, что комитет расследует уголовные дела о государственной измене и попытке насильственного захвата власти, в рамках которых взяты под стражу бывший председатель комитета и два его заместителя.

Ранее стало известно, что экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов и его заместитель Ануар Садыкулов арестованы по подозрению в госизмене.

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