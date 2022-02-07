Двух высокопоставленных сотрудников Комитета нацбезопасности задержали в Казахстане
- РИА Новости
«По подозрению в превышении власти задержаны первый заместитель директора Службы специального назначения «А» КНБ и начальник Центра указанной службы», — приводит РИА Новости его слова.
В Генпрокуратуре также сообщили, что комитет расследует уголовные дела о государственной измене и попытке насильственного захвата власти, в рамках которых взяты под стражу бывший председатель комитета и два его заместителя.
Ранее стало известно, что экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов и его заместитель Ануар Садыкулов арестованы по подозрению в госизмене.