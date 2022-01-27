Экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана и его заместитель арестованы

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Экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов и его заместитель Ануар Садыкулов, подозреваемые в госизмене, арестованы, мера пресечения третьему подозреваемому избирается, сообщили РИА Новости в комитете.
Экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана и его заместитель арестованы
  • РИА Новости

«В отношении Масимова К.К. и Садыкулова А.Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Ергожина Д.Е. рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», — заявили в ведомстве.

Материалам уголовного дела присвоен гриф «совершенно секретно».

Бывший председатель КНБ Казахстана Карим Масимов  был задержан по подозрению в государственной измене 8 января.

После этого комитет заявил, что проводит дополнительные досудебные расследования в отношении Масимова об «узурпации власти и злоупотреблении служебным положением».

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