Экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана и его заместитель арестованы

Экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов и его заместитель Ануар Садыкулов, подозреваемые в госизмене, арестованы, мера пресечения третьему подозреваемому избирается, сообщили РИА Новости в комитете.

«В отношении Масимова К.К. и Садыкулова А.Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Ергожина Д.Е. рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», — заявили в ведомстве.

Материалам уголовного дела присвоен гриф «совершенно секретно».

Бывший председатель КНБ Казахстана Карим Масимов был задержан по подозрению в государственной измене 8 января.

После этого комитет заявил, что проводит дополнительные досудебные расследования в отношении Масимова об «узурпации власти и злоупотреблении служебным положением».