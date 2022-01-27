Экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана и его заместитель арестованы
- РИА Новости
«В отношении Масимова К.К. и Садыкулова А.Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Ергожина Д.Е. рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», — заявили в ведомстве.
Материалам уголовного дела присвоен гриф «совершенно секретно».
Бывший председатель КНБ Казахстана Карим Масимов был задержан по подозрению в государственной измене 8 января.
После этого комитет заявил, что проводит дополнительные досудебные расследования в отношении Масимова об «узурпации власти и злоупотреблении служебным положением».