Бывший председатель КНБ Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене

Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в государственной измене.

Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, 6 января КНБ начато досудебное расследование по факту государственной измены по ст. 175 ч. 1 УК Республики Казахстан.

«В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица», — говорится в сообщении.

Уточняется, что остальная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего главу Службы государственной охраны Ермека Сагимбаева председателем Комитета национальной безопасности страны вместо Масимова.

Масимов дважды возглавлял правительство Казахстана — с 2007 по 2012 год и с 2014 по 2016 год.