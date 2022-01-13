По делу экс-главы КНБ Казахстана Масимова начаты расследования о захвате власти
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Об этом сообщили в спецслужбе.
«Комитет национальной безопасности Республики Казахстан продолжает досудебное расследование по факту госизмены в отношении бывшего председателя КНБ К.К. Масимова. В рамках этого дела начаты дополнительные досудебные расследования актов узурпации власти и злоупотребления служебным положением», — говорится в заявлении.
5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего главу Службы государственной охраны Ермека Сагимбаева председателем Комитета национальной безопасности страны.
Ранее этот пост занимал Карим Масимов, который позднее был задержан по подозрению в государственной измене.