По делу экс-главы КНБ Казахстана Масимова начаты расследования о захвате власти

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Комитет национальной безопасности Казахстана проводит дополнительные досудебные расследования в отношении экс-главы ведомства Карима Масимова об «узурпации власти и злоупотреблении служебным положением».
По делу экс-главы КНБ Казахстана Масимова начаты расследования о захвате власти
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Об этом сообщили в спецслужбе.

«Комитет национальной безопасности Республики Казахстан продолжает досудебное расследование по факту госизмены в отношении бывшего председателя КНБ К.К. Масимова. В рамках этого дела начаты дополнительные досудебные расследования актов узурпации власти и злоупотребления служебным положением», — говорится в заявлении.

5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего главу Службы государственной охраны Ермека Сагимбаева  председателем Комитета национальной безопасности страны.

Ранее этот пост занимал Карим Масимов, который позднее был задержан по подозрению в государственной измене.

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