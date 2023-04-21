Генсек НАТО Столтенберг считает, что Украина может добиться успеха в контрнаступлении

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что украинская армия способна достичь успеха в контрнаступлении, когда выберет подходящий момент.
Генсек НАТО Столтенберг считает, что Украина может добиться успеха в контрнаступлении
  • AP

«Я твёрдо убеждён в том, что когда Украина оценит момент подходящим для контрнаступления с освобождением большого количества территории, то оно может пройти победоносно», — приводит РИА Новости слова Столтенберга в интервью Welt.

Он отметил, что ВСУ способны добиваться успехов на поле боя, и среди повлиявших на это факторов назвал поддержку со стороны Запада.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ всё больше говорят о готовящемся контрнаступлении Украины, однако «у нацистов ничего не получится».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

19 апреля российское Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России предотвратили попытки украинской армии контратаковать штурмовые отряды в Донецкой Народной Республике, в том числе в Артёмовске (Бахмуте).

The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.

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