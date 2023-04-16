Глава МО Украины Резников заявил, что потери ВСУ меньше, чем жертв землетрясения в Турции

Украинский министр обороны Алексей Резников в интервью газете La Razon утверждает, что потери армии Украины «меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции». Он при этом не стал называть точную цифру.

По данным властей Турции, на данный момент известно о том, что в результате разрушительного землетрясения, которое произошло в начале февраля, погибли 50,5 тыс. человек.

«Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции», — сказал Резников.

21 сентября 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооружённые силы Украины за время спецоперации потеряли погибшими более 61 тыс. человек, ещё 49 тыс. на тот момент считались ранеными. В марте текущего года министр заявил, что потери ВСУ растут и только за февраль они превысили 11 тыс.

Как писала американская газета The Washington Post, согласно подсчётам правительства США, за время конфликта на Украине украинская армия потеряла убитыми и ранеными от 124 тыс. до 131 тыс. солдат.

Вместе с этим издание Politico пишет, что за время конфликта на Украине погибли свыше 100 тыс. украинских военных.