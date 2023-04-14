Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 50,5 тысячи

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Глава МВД Турции Сулейман Сойл заявил, что число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке страны достигло 50,5 тыс.
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 50,5 тысячи
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета Aydınlık.

«Были разобраны завалы... Погибли 50 тыс. 500 наших граждан», — приводит издание слова министра.

Ранее Сойл заявлял о 50 399 погибших в результате землетрясений.

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