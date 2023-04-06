Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление замглавы МИД Украины Андрея Мельника, который назвал эгоизм ФРГ причиной провала Минских соглашений.

Как пояснил Цеков, ответственность за провал Минских соглашений несут Украина и Запад.

«Основная причина — это прежде всего позиция Украины при (экс-президенте Украины Петре. — RT) Порошенко и украинском лидере Владимире Зеленском. Можно утверждать однозначно, что в невыполнении Минских соглашений есть и значительная доля вины Германии и Франции, потому что они никак не способствовали выполнению и они это подтвердили», — напомнил парламентарий.

Ранее Мельник назвал эгоизм ФРГ причиной провала Минских соглашений.

Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, а также отвод тяжёлых вооружений от линии разграничения.

31 января в Кремле отмечали, что бывший президент Украины Пётр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе.

Там подчеркнули, что решение о начале специальной военной операции было правильным.

Вместе с тем постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Запад в ситуации с Минскими соглашениями держал «камень за пазухой» и готовился к вооружённому противостоянию с Россией.

В декабре 2022 года Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годах».