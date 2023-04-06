Сенатор Цеков: в провале Минских соглашений виновны Украина, Германия и Франция

Короткая ссылка
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление замглавы МИД Украины Андрея Мельника, который назвал эгоизм ФРГ причиной провала Минских соглашений.
Сенатор Цеков: в провале Минских соглашений виновны Украина, Германия и Франция
  • РИА Новости

Как пояснил Цеков, ответственность за провал Минских соглашений несут Украина и Запад. 

«Основная причина — это прежде всего позиция Украины при (экс-президенте Украины Петре. — RT) Порошенко и украинском лидере Владимире Зеленском. Можно утверждать однозначно, что в невыполнении Минских соглашений есть и значительная доля вины Германии и Франции, потому что они никак не способствовали выполнению и они это подтвердили», — напомнил парламентарий.

Ранее Мельник назвал эгоизм ФРГ причиной провала Минских соглашений.

Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, а также отвод тяжёлых вооружений от линии разграничения.

31 января в Кремле отмечали, что бывший президент Украины Пётр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе.

Там подчеркнули, что решение о начале специальной военной операции было правильным.

Вместе с тем постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Запад в ситуации с Минскими соглашениями держал «камень за пазухой» и готовился к вооружённому противостоянию с Россией.

В декабре 2022 года Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годах».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить