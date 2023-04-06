Замглавы МИД Украины Мельник назвал эгоизм ФРГ причиной провала Минских соглашений

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Замглавы МИД Украины Андрей Мельник назвал одну из причин провала Минских соглашений, подписанных 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, а также отвод тяжёлых вооружений от линии разграничения.
Замглавы МИД Украины Мельник назвал эгоизм ФРГ причиной провала Минских соглашений
  • РИА Новости

«Причин было много, но одна из главных, по моему убеждению, заключалась в том, что Германия так и не удосужилась стать, по словам Бисмарка, «честным маклером». Интересы нейтрального посредника слишком перемешались с собственными эгоистическими интересами, которые вышли в конце концов на первый план», — сказал Мельник в интервью украинскому СМИ. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Кремле отмечали, что бывший президент Украины Пётр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе.

Там подчеркнули, что решение о начале специальной военной операции было правильным.

Вместе с этим постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Запад в ситуации с Минскими соглашениями держал «камень за пазухой» и готовился к вооружённому противостоянию с Россией.

В декабре 2022 года Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годы».

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