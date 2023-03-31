Вице-спикер СФ Косачёв: у ЕС были все возможности для предотвращения кризиса на Украине

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что страны ЕС близки к обсуждению отправки миротворцев на Украину.

Вице-спикер отметил, что у ЕС «были все возможности для предотвращения кризиса» на Украине.

«Они могли реализовать «миссию миротворчества», на которую они сейчас имеют наглость ссылаться, не допустив государственный переворот на Украине в 2014 году. Они могли согласиться с волеизъявлением жителей Крыма и Севастополя, которые не пожелали жить в постмайданной Украине. Они могли содействовать реализации Минских соглашений, которые они в итоге саботировали. Всё это было бы реальным миротворчеством. И разумеется, миротворчеством была бы поддержка коллективным Западом перспективы переговоров между Россией и Украиной, которые начались в марте прошлого года», — сказал Косачёв.

Он также обратил внимание на то, что переговоры были «сорваны Украиной и её покровителями» в апреле прошлого года, после чего ситуация обрела «нынешние черты исключительно военного сценария».

«И то, что сейчас начинает, судя по заявлениям господина Орбана, обсуждаться в кулуарах НАТО или ЕС, разумеется, не имеет отношения к миротворчеству», — уверен сенатор.

Он добавил, что ведущие западные политики уже неоднократно заявляли о «необходимости военного поражения» России.

«Это абсолютно нереальная перспектива. Одержать победу над ядерной державой, которой является Россия, просто невозможно по определению. Это всего лишь воспроизведение тех ошибок Запада на украинском направлении, которые, как говорится, хуже преступлений», — заключил Косачёв.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза близки к обсуждению отправки миротворческих войск на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной дискуссию в Евросоюзе о возможности отправки миротворцев на Украину.