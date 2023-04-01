Митрополит Павел назвал решение суда в Киеве о его домашнем аресте политическим заказом

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Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что решение суда о его круглосуточном домашнем аресте на два месяца — не что иное, как политический заказ.
Митрополит Павел назвал решение суда в Киеве о его домашнем аресте политическим заказом
  • РИА Новости

Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» в своём Telegram-канале.

«Нет оснований. Я не сделал ничего. Знаю, что это политический заказ, потому что мне угрожали. Служба безопасности Украины вызывала меня к директору музея, сказали, что против вас нужно открывать... Я знаю, кто это, но не стану разбираться — это не в моем стиле», — говорит митрополит Павел в видео, опубликованном изданием.

Митрополит Павел добавил, что всё принимает как волю Божью, как верующий человек и относится к ситуации «абсолютно спокойно и с честью».

По его словам, по адресу, где ему предстоит отбывать срок, нет ни связи, ни тепла, ни света, ни кружки, ни ложки.

Суд на Украине назначил митрополиту Павлу домашний арест на два месяца.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием.

По её словам, Зеленский, суд и толпа «беснуются в Великий пост».

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