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Подоляк призвал Европу поставлять Украине больше оружия и усилить антироссийские санкции

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Украина ожидает от Европы новых поставок вооружений и усиления санкций против России, после решения российского лидера Владимира Путина разместить в Белорусии тактическое ядерное оружие, заявил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Необходимо увеличить военный потенциал Украины для контрнаступления и усилить санкции против России», — приводит ТАСС слова Подоляка в эфире французского телеканала LCI.

Он также призвал ввести санкции против Росатома в ответ на решение о тактическом ядерном оружии.

По его словам, украинская сторона ожидает от Парижа «лидирующей роли, ответственности, решительности и совершения исторического выбора».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Запад подталкивает Киев к контрнаступлению, а ВСУ стягивают на передовую резервы, в том числе подготовленные в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление.

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