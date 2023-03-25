Шольц заявил, что Западу нужно настраиваться на долгосрочную поддержку Украины

Западу нужно настраиваться на долгосрочную поддержку Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Мы должны готовиться к тому, что придётся долгое время обеспечивать поддержку (Киева. — RT)», — цитирует его ТАСС.

По словам Шольца, основа всех усилий западных стран заключается в том, чтобы заставить Россию понять недостижимость поставленных перед спецоперацией на Украине целей. Канцлер ФРГ убеждён, что именно тогда можно будет достичь мира.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Запад подталкивает Киев к контрнаступлению, а ВСУ стягивают на передовую резервы, в том числе подготовленные в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление.