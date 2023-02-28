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Хакеры RaHDit рассказали о службе обвиняемой в убийстве Дугиной Вовк в Нацгвардии Украины

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Хакерская группа RaHDit опубликовала на портале «НемеZида» документы, в которых говорится о работе обвиняемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной Натальи Вовк в Нацгвардии Украины.
Хакеры RaHDit рассказали о службе обвиняемой в убийстве Дугиной Вовк в Нацгвардии Украины
  • РИА Новости
  • © ФСБ РФ

«Мы покопались в кадровых документах войсковой части 3057 и выяснили несколько занятных моментов», — говорится в сообщении в Telegram.

Хакеры отметили, что Наталья Шабан (Вовк) имеет статус ветерана боевых действий и неоднократно выезжала в зону боевых действий в Донбассе.

К публикации прикреплены фотографии документов, подтверждающих её службу в Нацгвардии Украины.

Кроме того, хакеры из RaHDit опубликовали около 6 тыс. файлов со взломанных ими компьютеров кадровой службы украинского националистического полка «Азов»*.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк.

Вместе с ней убийство готовил гражданин Украины Богдан Цыганенко. После теракта Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.

2 ноября Басманный суд заочно арестовал Вовк по обвинению в убийстве Дугиной.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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