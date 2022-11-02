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Суд в Москве заочно арестовал Вовк по обвинению в убийстве Дугиной

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Басманный суд заочно арестовал украинку Наталью Вовк по обвинению в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной.
Суд в Москве заочно арестовал Вовк по обвинению в убийстве Дугиной
  • РИА Новости

«Суд избрал в отношении Вовк меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции», — приводит сообщение РИА Новости.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. Вместе с ней убийство готовил гражданин Украины Богдан Цыганенко.

После теракта Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.

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