Китай потребовал неукоснительно соблюдать права военнопленных на Украине
- Gettyimages.ru
Его слова приводит ТАСС.
«Необходимо соблюдать права военнопленных. Согласно четвёртой Женевской конвенции, военнопленные имеют право на гуманное обращение и защиту от пыток, жестокого обращения и других негативных явлений. Стороны должны неукоснительно соблюдать международное гуманитарное право в отношении военнопленных», — сказал дипломат.
Китай приветствует обмены военнопленными между Россией и Украиной и приглашение к продолжению таких обменов, добавил он.
Глава комиссии ООН по расследованию событий на Украине Эрик Месе ранее сообщил, что организация ведёт расследование, связанное с видеозаписью казни российских военнопленных.
До этого в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Российская сторона потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных и провести тщательное расследование инцидента.
Как отметили в Кремле, Россия сама будет заниматься поиском виновных, преступники должны быть найдены и наказаны.