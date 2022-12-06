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Китай потребовал неукоснительно соблюдать права военнопленных на Украине

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Китай выступает за неукоснительное соблюдение прав военнопленных в ходе конфликта на Украине, заявил на заседании СБ ООН заместитель постоянного представителя КНР Гэн Шуан.
Китай потребовал неукоснительно соблюдать права военнопленных на Украине
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит ТАСС.

«Необходимо соблюдать права военнопленных. Согласно четвёртой Женевской конвенции, военнопленные имеют право на гуманное обращение и защиту от пыток, жестокого обращения и других негативных явлений. Стороны должны неукоснительно соблюдать международное гуманитарное право в отношении военнопленных», — сказал дипломат.

Китай приветствует обмены военнопленными между Россией и Украиной и приглашение к продолжению таких обменов, добавил он.

Глава комиссии ООН по расследованию событий на Украине Эрик Месе ранее сообщил, что организация ведёт расследование, связанное с видеозаписью казни российских военнопленных.

До этого в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Российская сторона потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных и провести тщательное расследование инцидента.

Как отметили в Кремле, Россия сама будет заниматься поиском виновных, преступники должны быть найдены и наказаны.

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