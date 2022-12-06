Китай потребовал неукоснительно соблюдать права военнопленных на Украине

Китай выступает за неукоснительное соблюдение прав военнопленных в ходе конфликта на Украине, заявил на заседании СБ ООН заместитель постоянного представителя КНР Гэн Шуан.

Его слова приводит ТАСС.

«Необходимо соблюдать права военнопленных. Согласно четвёртой Женевской конвенции, военнопленные имеют право на гуманное обращение и защиту от пыток, жестокого обращения и других негативных явлений. Стороны должны неукоснительно соблюдать международное гуманитарное право в отношении военнопленных», — сказал дипломат.

Китай приветствует обмены военнопленными между Россией и Украиной и приглашение к продолжению таких обменов, добавил он.

Глава комиссии ООН по расследованию событий на Украине Эрик Месе ранее сообщил, что организация ведёт расследование, связанное с видеозаписью казни российских военнопленных.

До этого в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Российская сторона потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных и провести тщательное расследование инцидента.

Как отметили в Кремле, Россия сама будет заниматься поиском виновных, преступники должны быть найдены и наказаны.