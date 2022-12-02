В ООН сообщили, что ведут расследование расстрела российских военнопленных

ООН ведёт расследование видеозаписи казни российских военнопленных. Об этом сообщил глава комиссии организации по расследованию событий на Украине Эрик Месе.

Речь идёт о видео, на котором запечатлены российские военнослужащие, убитые в Макеевке.

«Мы знаем об этом событии, сейчас комиссия расследует как само видео, так и его качество, подлинность, а также элементы, чтобы глубже проникнуть в суть дела», — цитирует Месе РИА Новости.

Ранее Фолькер Тюрк заявил, что обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть максимально расследованы.

До этого в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Российская сторона потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных и провести тщательное расследование инцидента.

Как отметили в Кремле, Россия сама будет заниматься поиском виновных, преступники должны быть найдены и наказаны.