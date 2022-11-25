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УВКПЧ ООН: обстоятельства расстрела российских пленных на Украине нужно расследовать

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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть максимально расследованы.
УВКПЧ ООН: обстоятельства расстрела российских пленных на Украине нужно расследовать
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

По словам Тюрка, в результате анализа видеозаписей расстрела российских бойцов украинскими военными было установлено, что они «весьма вероятно, аутентичны».

Он призвал к максимально полному расследованию происшествия, передаёт ТАСС.

Также в ООН потребовали привлечь к ответственности виновных.

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Российская сторона потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных и провести тщательное расследование инцидента.

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