УВКПЧ ООН: обстоятельства расстрела российских пленных на Украине нужно расследовать
- AFP
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По словам Тюрка, в результате анализа видеозаписей расстрела российских бойцов украинскими военными было установлено, что они «весьма вероятно, аутентичны».
Он призвал к максимально полному расследованию происшествия, передаёт ТАСС.
Также в ООН потребовали привлечь к ответственности виновных.
Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Российская сторона потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных и провести тщательное расследование инцидента.