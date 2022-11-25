УВКПЧ ООН: обстоятельства расстрела российских пленных на Украине нужно расследовать

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть максимально расследованы.

По словам Тюрка, в результате анализа видеозаписей расстрела российских бойцов украинскими военными было установлено, что они «весьма вероятно, аутентичны».

Он призвал к максимально полному расследованию происшествия, передаёт ТАСС.

Также в ООН потребовали привлечь к ответственности виновных.

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Российская сторона потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных и провести тщательное расследование инцидента.