Украинский пленный рассказал о низком уровне подготовки бойцов ВСУ

Украинский военнопленный Сергей Ульянов рассказал, что в его подразделении с марта было только одно занятие по тактике и три занятия на стрельбище.

«Никакой не было у нас подготовки, нам командир в Чугуеве… говорит: «Ну, я вам буду тактические учения проводить». Один раз мы собрались, встали — стоят стадо баранов, которые автоматы держат первый раз», — цитирует РИА Новости Ульянова.

По его словам, до отправки на фронт мобилизованные трижды занимались на стрельбище.

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