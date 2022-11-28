На Украине предупредили о возможных проблемах с выпечкой хлеба из-за аварийных отключений

Отключения электроэнергии на Украине приводят к проблемам с выпечкой хлеба, при остановке печи вся партия может быть отправлена на утилизацию, заявил вице-президент «Всеукраинской ассоциации пекарей» Юрий Дученко.

«Процесс выпечки хлеба непрерывен, и во время действия графика стабилизационных или аварийных отключений мы не сможем обеспечить технологию», — сказал Дученко в интервью Agro Portal.

По его словам, у определённых сортов хлеба есть долгий цикл производства, где процесс занимает более шести часов.

Он уточнил, что прерывание данного процесса означает отправку всей партии хлеба на утилизацию.

Дученко заявил, что хлебзаводы должны запастись генераторами и топливом для стабильной работы.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее не исключил частичной эвакуации жителей города в приграничные районы в случае проблем с электричеством.

Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия посоветовал жителям страны организовать запасы воды и еды на случай новых отключений энергетических объектов.