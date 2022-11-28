«Укрэнерго»: по всей Украине начались аварийные отключения электроэнергии
- РИА Новости
«Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий», — говорится в сообщении компании в Telegram.
Дефицит мощности составляет 27%, отметили в пресс-службе.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее не исключил частичной эвакуации жителей города в приграничные районы в случае проблем с электричеством.
Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия посоветовал жителям страны организовать запасы воды и еды на случай новых отключений энергетических объектов.