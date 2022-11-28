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«Укрэнерго»: по всей Украине начались аварийные отключения электроэнергии

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По всей Украине начались аварийные отключения электроэнергии, сообщила компания «Укрэнерго». Это происходит из-за стремительного увеличения дефицита мощности, пояснили там.
«Укрэнерго»: по всей Украине начались аварийные отключения электроэнергии
  • РИА Новости

«Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий», — говорится в сообщении компании в Telegram.

Дефицит мощности составляет 27%, отметили в пресс-службе.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее не исключил частичной эвакуации жителей города в приграничные районы в случае проблем с электричеством.

Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия посоветовал жителям страны организовать запасы воды и еды на случай новых отключений энергетических объектов.

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